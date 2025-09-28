Arsenali fiton me përmbysje në ndeshjen dramatike ndaj Newcastle

Arsenali ka marrë një fitore të madhe në Premierligë. “Topçinjtë” triumfuan me përmbysje 1:2 në udhëtim ndaj Newcastle, në kuadër të javës së gjashtë në elitën e futbollit anglez. Woltemade kaloi vendasit në epërsi me një gol me kokë në minutën e 34-të të ndeshjes, pas harkimit nga Sandro Tonali. Më pas, Arsenali pati iniciativën…

Sport

28/09/2025 19:44

Arsenali ka marrë një fitore të madhe në Premierligë.

“Topçinjtë” triumfuan me përmbysje 1:2 në udhëtim ndaj Newcastle, në kuadër të javës së gjashtë në elitën e futbollit anglez.

Woltemade kaloi vendasit në epërsi me një gol me kokë në minutën e 34-të të ndeshjes, pas harkimit nga Sandro Tonali.

Më pas, Arsenali pati iniciativën e plotë, por përmbysja e madhe erdhi tek në minutat e fundit.

Mikel Merino barazoi rezultatin në minutën e 84-të, pas asistit nga Declan Rice.

E për fitoren e madhe u përkujdes Gabriel në minutën e gjashtë shtesë, i asistuar nga Odegaard.

Me këtë fitore, Arsenali shkon në kuotën e 13 pikëve në vendin e dytë, tani vetëm dy më pak se Liverpooli që prin.

Në anën tjetër, Newcastle mbetet në vendin e 15-të me gjashtë pikë të grumbulluara në po aq ndeshje të luajtura.

Artikuj të ngjashëm

September 28, 2025

Bersant Celina realizon eurogol në Suedi, goditja e tij ishte fatale...

September 28, 2025

Përleshje mes tifozëve në Ferizaj, lëndohen dy policë dhe shoqërohen katër...

September 28, 2025

Amir Rrahmani lëndohet përsëri, do t’i mungojë edhe Kosovës gjatë muajit...

September 28, 2025

Amorim pas humbjes ndaj Brentfordit: Shkarkimi im? Nuk kam frikë

September 27, 2025

Juventusi publikon listën për ndeshjen ndaj Atalantës – Edon Zhegrova pjesë...

September 27, 2025

Jose Mourinho e dëshiron Benzeman te Benfica

Lajme të fundit

Krasniqi takon veteranët e UÇK-së në Drenas: Ky...

Ndarja e bujshme e JLo-së, artistja bën deklaratën e fortë

Vance: Është koha që Rusia të flasë seriozisht për paqen

Çeku: Qeverinë Kurti 3 do ta kemi brenda...