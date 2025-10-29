Arsenali, Chelsea e Man City avancojnë në çerekfinale të Carabao Cup

Arsenali, Chelsea dhe Manchester City janë çerekfinalistët tjerë në Carabao Cup.

“Topçinjtë” u kualifikuan tutje pasi mposhtën pastër 2:0 Brightonin.

Nëaneri dhe Saka shënuan për fitoren e ekipit të drejtuar nga Mikel Arteta.

Dramë e vërtetë u zhvillua në ndeshjen mes Ëolves dhe Chelseat, e cila u fitua nga londinezët me shifrat 3:4.

Kualifikimin tutje për në çerekfinale e gjeti edhe Manchester City që triumfoi 1:3 ndaj Swansea.

