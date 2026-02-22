Arsenal dominon derbin e Londrës, sytë drejt titullit
Sport
Arsenal dha një mesazh të fortë në garën për titull duke mposhtur Tottenham Hotspur në derbin e zjarrtë të Londrës së Veriut në Tottenham Hotspur Stadium.
Heroi i mbrëmjes ishte sërish Eberechi Eze, i cili realizoi dy gola, ndërsa rrjetën e tundën edhe Viktor Gyokeres me një dopietë dhe Randal Kolo Muani për vendasit. Eze kaloi “Gunners” në avantazh në minutën e 32-të, Kolo Muani barazoi dy minuta më vonë në debutimin e trajnerit të përkohshëm Igor Tudor, por Gyokeres riktheu epërsinë me një goditje spektakolare nga 20 metra menjëherë pas pushimit. “Reaguam si skuadër kampione dhe nuk e humbëm përqendrimin,” citohet të ketë thënë një burim pranë kampit të Arsenalit.
Në pjesën e dytë, skuadra e drejtuar nga Mikel Arteta nuk përsëriti gabimet e ndeshjes ndaj Ëolves, duke vazhduar presionin deri në fund. Eze shfrytëzoi një top të mbetur në zonë për golin e tretë në minutën e 61-të, ndërsa Gyokeres vulosi gjithçka në kohën shtesë për rezultatin përfundimtar 4-1. “Arsenali kishte shumë cilësi dhe ritëm për ne sonte,” pranoi një burim nga kampi i Spurs. Me këtë fitore, “Gunners” rikthejnë diferencën prej pesë pikësh në krye të tabelës dhe japin një sinjal të qartë në luftën për titull, raporton BBC Sports.