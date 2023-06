Arrihet marrëveshja, plotë 120 milionë euro për Declan Rice | Mesfushori po bëhet ‘topçinj’

Ashtu siç raporton The Athletic dhe gazetari italian, Fabrizio Romano, ekipi i Mikel Artetas ka arritur marrëveshje me mesfushorin e Kombëtares së Anglisë, Declan Rice, shkruan lajmi.net

Sipas raportimeve ‘Topçinjtë’ do t’i ofrojnë një shifër rekord ‘The Hammers’ rreth 120 milionë euro.

Kujtojmë që për Declan Rice në garë ishte edhe skuadra e Manchester Cityt, por në momentin e fundit ata u larguan nga interesimi./Lajmi.net/

More after agreement on fee between Arsenal & West Ham for Declan Rice.

Documents are being prepared to be checked in the next 24 hours between the two clubs. ⚪️🔴✅ #AFC

Personal terms agreed weeks ago.

Final green light on payment terms is expected soon then… here we go. pic.twitter.com/vI6J2ES7Lo

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2023