Arrestohet një grua në Francë pas zbulimit të trupave të dy foshnjave të sapolindura në frigorifer
Një grua rreth të pesëdhjetave është arrestuar në rajonin e Parisit pas gjetjes së trupave të dy të porsalindurve në Haute-Saone, në Francë. Sipas burimeve të hetimit, ajo dyshohet për përfshirje në vdekjen e foshnjave.
Rasti doli në dritë të martën, kur një burrë njoftoi xhandarmërinë pas zbulimit të trupit të një foshnje në frigoriferin e shtëpisë së tij në komunën Aillevillers-et-Lyaumont. Hetuesit gjetën më pas edhe trupin e një foshnje tjetër në të njëjtin vend, transmeton lajmi.net.
Hetimi i parë i fokusuar ka çuar dyshimet te nëna e foshnjave, e cila kishte braktisur shtëpinë pa paralajmërim. Ajo u arrestua të mërkurën rreth orës 01:00 në Boulogne-Billancourt, ku jeton një nga djemtë e saj. Gruaja është nënë e nëntë fëmijëve nga dy martesa.
Kryetari i komunës, Jean-Claude Tramesel, tregoi se policia kishte bllokuar rrugën pranë banesës njëkatëshe me ngjyrë të çelur dhe portë të hapur. Ai tha se ishte i “tronditur” nga zbulimi. “Ky është një fshat i vogël me 1.500 banorë. Gjithmonë mendojmë se këto gjëra ndodhin tek të tjerët… Jemi të shtangur,” u shpreh ai.
Sipas Trameselit, familja jetonte në këtë komunë për rreth njëzet vjet, por nuk kishte lidhje të afërt me komunitetin lokal. “Janë njerëz që nuk bëjnë zhurmë dhe nuk punojnë këtu,” shtoi ai.
Hetimi po udhëhiqet nga Brigada e Kërkimeve në Lure dhe Seksioni i Kërkimeve në Besançon. Për shkak të seriozitetit të rastit, Prokuroria e Vesoul ka kaluar çështjen te prokuroria e Besançon për hetime të mëtejshme./lajmi.net/