Arrestohet në Spanjë 36-vjeçari i kërkuar për tentim vrasjeje në Shqipëri
Një 36-vjeçar i shpallur në kërkim për tentim vrasjeje dhe armëmbajtje pa leje është arrestuar në Spanjë, në kuadër të operacionit ndërkombëtar të koduar “The Wanted”. Sipas RTSH-së, arrestimi i shtetasit A. N., i lindur në Shkodër, është realizuar falë bashkëpunimit të Policisë së Shtetit me Interpol Madridin. Ai është arrestuar përkohësisht me qëllim ekstradimin…
Lajme
Një 36-vjeçar i shpallur në kërkim për tentim vrasjeje dhe armëmbajtje pa leje është arrestuar në Spanjë, në kuadër të operacionit ndërkombëtar të koduar “The Wanted”.
Sipas RTSH-së, arrestimi i shtetasit A. N., i lindur në Shkodër, është realizuar falë bashkëpunimit të Policisë së Shtetit me Interpol Madridin. Ai është arrestuar përkohësisht me qëllim ekstradimin drejt Shqipërisë.
“Në vitin 2022, Gjykata e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër i ka caktuar këtij shtetasi masën e sigurisë ‘Arrest në burg’, për veprat penale ‘Vrasja’, mbetur në tentativë, dhe ‘Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit’”, thuhet në njoftimin e policisë.
Sipas autoriteteve shqiptare, 36-vjeçari dyshohet se në mars të vitit 2022, për motive të dobëta, ka qëlluar me armë zjarri automatike drejt një objekti në pronësi të shtetasit S. S., në lagjen “Skënderbeg”, duke shkaktuar vetëm dëme materiale.
“Interpol Tirana vijon bashkëpunimin me Interpol Madridin për të finalizuar procedurën e ekstradimit të 36-vjeçarit në Shqipëri”, thuhet në njoftim.