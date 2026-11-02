Kush do të shpëtojë nga televotimi i parë në BBVK5?
Tre banorët e Big Brother VIP Kosova 5, Dioni, Anjeza dhe Zoja, janë në televotim qysh nga Prime-i i parë i këtij edicioni. Publiku do të vendos se kë do ta shpëtojë nga nominimi i përhershëm. Kështu, ai që do të marrë më pak vota, do të jetë çdo javë në nominim deri në fund…
ShowBiz
Tre banorët e Big Brother VIP Kosova 5, Dioni, Anjeza dhe Zoja, janë në televotim qysh nga Prime-i i parë i këtij edicioni.
Publiku do të vendos se kë do ta shpëtojë nga nominimi i përhershëm.
Kështu, ai që do të marrë më pak vota, do të jetë çdo javë në nominim deri në fund të rrugëtimit të tij në BBVK5.
Votimi mund të bëhet përmes SMS-ve, duke dërguar emrin e kandidatit në numrat përkatës, varësisht nga shteti, ose online në platformën zyrtare të votimit, vote.klankosova.tv.