Kush do të shpëtojë nga televotimi i parë në BBVK5?

Tre banorët e Big Brother VIP Kosova 5, Dioni, Anjeza dhe Zoja, janë në televotim qysh nga Prime-i i parë i këtij edicioni. Publiku do të vendos se kë do ta shpëtojë nga nominimi i përhershëm. Kështu, ai që do të marrë më pak vota, do të jetë çdo javë në nominim deri në fund…

ShowBiz

02/11/2026 19:56

Tre banorët e Big Brother VIP Kosova 5, Dioni, Anjeza dhe Zoja, janë në televotim qysh nga Prime-i i parë i këtij edicioni.

Publiku do të vendos se kë do ta shpëtojë nga nominimi i përhershëm.

Kështu, ai që do të marrë më pak vota, do të jetë çdo javë në nominim deri në fund të rrugëtimit të tij në BBVK5.

Votimi mund të bëhet përmes SMS-ve, duke dërguar emrin e kandidatit në numrat përkatës, varësisht nga shteti, ose online në platformën zyrtare të votimit, vote.klankosova.tv.

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