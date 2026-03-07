Arrestohet i dyshuari që sulmoi punëtorin në rrugë në Ferizaj
Policia e Ferizajt ka arrestuar personin që sulmoi një punëtor gjatë punimeve në rrugë. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Ferizajt, Kanun Vesel konfirmoi se i dyshuari, B.J., 23 vjeç, është intervistuar dhe ndaluar për 48 orë me vendim të prokurorit për procedura të mëtejshme hetimore.
