Arrestohet i dyshuari që sulmoi punëtorin në rrugë në Ferizaj

Policia e Ferizajt ka arrestuar personin që sulmoi një punëtor gjatë punimeve në rrugë. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Ferizajt, Kanun Vesel konfirmoi se i dyshuari, B.J., 23 vjeç, është intervistuar dhe ndaluar për 48 orë me vendim të prokurorit për procedura të mëtejshme hetimore.

Lajme

07/03/2026 23:11

Policia e Ferizajt ka arrestuar personin që sulmoi një punëtor gjatë punimeve në rrugë.

Zëdhënësi i policisë për rajonin e Ferizajt, Kanun Vesel konfirmoi se i dyshuari, B.J., 23 vjeç, është intervistuar dhe ndaluar për 48 orë me vendim të prokurorit për procedura të mëtejshme hetimore.

