Arrestohet deçanasi, e kërcënoi para derës së shtëpisë një person

Në mëngjesin e ditës së djeshme, pranë Stacionit Policor në Deçan, një person kishte raportuar se është kanosur nga persona të dyshuar, duke i vënë para derës së shtëpisë së tij disa fishekë të armës së zjarrit (AK47, kal. 7.62 mm), shkruan lajmi.net.

Siç bëhet e ditur në njoftimin e policisë, njësitet patrulluese së bashku me Njësitin e Hetimeve të Stacionit Policor në Deçan, kanë dalë në vendin e ngjarjes për të bërë shikimin, ku janë gjetur dhe janë sekuestruar prova dhe dëshmi që ndërlidhen me rastin e kanosjes.

“Lidhur me këtë është njoftuar prokurori i shtetit dhe në koordinim të plotë në vazhdën e hetimeve intensive, janë siguruar informacione për personin e dyshuar dhe me urdhër të gjyqtarit të procedurës paraprake me datën dhe ditën e njëjtë është kryer një kontroll-bastisje në shtëpinë e të dyshuarit të arrestuar: M. B., i lindur më 1970”, bën të ditur Policia e Kosovës.

Gjatë kontrollit nuk është gjetur diçka ilegale apo e dyshimtë.

I dyshuari është arrestuar dhe gjatë hetimeve janë gjetur edhe prova shtesë, me ç’rast i dyshuari ka pohuar se e ka kryer këtë vepër penale ‘kanosje’.

Hetuesit policorë janë duke punuar për të sqaruar motivin e kësaj vepre penale. /Lajmi.net/