Arrestohet Anton Allakaj, i kërkuar për vrasje në Kosovë- pritet të ekstradohet
Është arrestuar Anton Allakaj, i cili kërkohej ndërkombëtarisht për vrasje në Kosovë.
Siç raporton Abcnews.al, Gjykata e Pejës e kishte dënuar me 11 vjet e 6 muaj burgim të kërkuarin.
Nga dënimi i kanë mbetur për të kryer 9 vjet e 8 muaj, ndërsa pritet ekstradimi i tij nga Tirana në Kosovë.
Në momentin e ndalimit, atij iu gjetën dokumente identifikimi të dyshuara të falsifikuara. Në dokumentet që ai përdorte kishte emrat Naser Muja dhe Ded Dedaj.