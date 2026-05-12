Arrestohet Anton Allakaj, i kërkuar për vrasje në Kosovë- pritet të ekstradohet

12/05/2026 11:54

Është arrestuar Anton Allakaj, i cili kërkohej ndërkombëtarisht për vrasje në Kosovë.

Siç raporton Abcnews.al, Gjykata e Pejës e kishte dënuar me 11 vjet e 6 muaj burgim të kërkuarin.

Nga dënimi i kanë mbetur për të kryer 9 vjet e 8 muaj, ndërsa pritet ekstradimi i tij nga Tirana në Kosovë.

Në momentin e ndalimit, atij iu gjetën dokumente identifikimi të dyshuara të falsifikuara. Në dokumentet që ai përdorte kishte emrat Naser Muja dhe Ded Dedaj.

 

