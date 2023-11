Arrestohen pesë persona, dyshohet për grabitje dhe vjedhje të rëndë

Policia e Kosovës ka arrestuar pesë persona që dyshohet se kanë kryer grabitje e vjedhje të rënda.

‘’Drejtoria Rajonale e Policisë Gjilan, Njësiti i Hetimeve Rajonale Gjilan si rezultat i një pune mirë të organizuar operacionale dhe veprimeve hetimore disa mujore kanë arritur që sot me datën 27.11.2023 të lokalizojnë dhe arrestojë pesë (5) të dyshuar meshkuj, kosovar shqiptar G.S. (viti i lindjes 2004), M.M. (viti i lindjes 2000), Z.M. (viti i lindjes 2001), A.M. (viti i lindjes 2002) dhe M.B. (viti i lindjes 2001)’’, thuhet në njoftim.

Sipas njoftimit është bërë e ditur se arrestimi i të dyshuarve është bërë si rezultat i kontrollit me leje të prokurorit të shtetit në gjashtë (6) lokacione të ndryshme në komunën e Vitisë.

‘’Arrestimi i të dyshuarve është bërë si rezultat i kontrollit me leje të prokurorit të shtetit në gjashtë (6) lokacione të ndryshme në komunën e Vitisë. Me këtë rast është arritur të sigurohen prova se të njëjtit në bashkëveprim kanë qenë të përfshirë në një rast ‘’Vjedhje e rëndë’’ i ndodhur me datën 01.06.2023 dhe në një rast ‘’Grabitje’’ i ndodhur me datën 05.10.2023 në një qendër tregtare në qytetin e Vitisë. Të dyshuarit në këto raste kishin arritur që të vidhnin dhe grabisnin shuma të konsiderueshme të parave të gatshme’’, thuhet më tutje në njoftim.

Lidhur me këtë prokurori i Shtetit ndaj pesë të dyshuarve ka lëshuar masa e ndalimit për 48 orë dhe ndaj tyre do të ngritët kallëzim penal për veprat penale ‘’Grabitje’’, ‘’Vjedhje e rëndë’’.