Armando Broja rikthehet te goli, shënon në minutën e fundit për t’ia fituar një pikë Burnleyt

Burnley dhe Bournemouth përfunduan në barazim 1:1 në ndeshjen e javës së 17-të në Premier League. Goli i barazimit për ekipin e Burnleyt u shënua nga sulmuesi shqiptar Armando Broja në minutat e fundit të takimit, transmeton lajmi.net. Broja realizoi me kokë, duke i dhënë Burnleyt një pikë të vlefshme. Ky ishte goli i parë…

Sport

20/12/2025 18:16

Burnley dhe Bournemouth përfunduan në barazim 1:1 në ndeshjen e javës së 17-të në Premier League.

Goli i barazimit për ekipin e Burnleyt u shënua nga sulmuesi shqiptar Armando Broja në minutat e fundit të takimit, transmeton lajmi.net.

Broja realizoi me kokë, duke i dhënë Burnleyt një pikë të vlefshme.

Ky ishte goli i parë i Brojës në Premier League me fanellën e Burnleyt, duke shënuar një moment të veçantë në karrierën e tij në Angli./lajmi.net/

Lajme të fundit

Ehat Miftaraj padit Alban Krasniqin e VV-së për fyerje e shpifje

Braktisi foshnjën në ballkon, fëmija vdiq – arrestohet...

Policia gjobit me nga 1000 euro kompanitë për...

Nga “hajvanë” te një gjuhë më e matur...