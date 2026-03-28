Arifi: Që nga ardhja e Kurtit në pushtet, Gashi promovon narrativën se komandantët e UÇK-së janë hajna e kriminelë

28/03/2026 16:35

Ish-ambasadori Avni Arifi është shprehur i habitur me reagimet e shumta që kanë ardhur ndaj skandalit me ekspozitën e Shkëlzen Gashit.

Arifi ka theksuar se Gashi “ka qenë promotor kryesor i mentalitetit të VV-së karshi Kosovës”.

“Prej që ka ardhë Kurti në pushtet, Gashi ka qenë promotor i narrativës së UDB-së se Kosova është shkatërruar që 20 vjet, që komandantët e UÇK-së kanë qenë hajna”, shkroi ai mes tjerash

Postimi i plotë:

Hiç s’po e kuptoj pse gjithë ky reagim ndaj skandalit me ekspozitën e Shkëlzen Gashit. Mos u bëni “francuza”, qysh thotë populli. Ky tip ka qenë promotor kryesor i mentalitetit të VV-së karshi Kosovës, qeverisjes dhe karshi çdo zhvillimi në Kosovë. Prej që ka ardhë Kurti në pushtet, Gashi ka qenë promotor i narrativës së UDB-së se Kosova është shkatërruar që 20 vjet, që komandantët e UÇK-së kanë qenë hajna e kriminelë dhe se, në mes të tjerash, Marrëveshja e Rambujesë nuk është dashur kurrë me u nënshkru. Vjellje, vjellje për çdo vlerë të këtij vendi. Ekspozita është ekspozim i këtij mentaliteti. Qaq.

Artikuj të ngjashëm

March 28, 2026

Natasha Kandiq e ashpër me Shkëlzen Gashin: Nuk kupton, ai as...

March 28, 2026

Demhasaj i reagon Haxhiut për ekspozitën e Gashit: Publikoni kriteret e...

March 28, 2026

3,500 marinarë dhe marinsa amerikanë mbërrijnë në Lindjen e Mesme

March 28, 2026

Aksident në Lupq të Podujevës, policia jep detaje

March 28, 2026

Vizita e parë papnore pas gati 5 shekujsh, Papa Leoni shkon në Monako

March 27, 2026

FBI konfirmon se drejtori i saj ishte shënjestër e hakerëve: Asnjë...

Lajme të fundit

Natasha Kandiq e ashpër me Shkëlzen Gashin: Nuk...

Demhasaj i reagon Haxhiut për ekspozitën e Gashit:...

3,500 marinarë dhe marinsa amerikanë mbërrijnë në Lindjen e Mesme

Aksident në Lupq të Podujevës, policia jep detaje