Arifi: Kurti do që Osmani të jetë kryetare e LDK-së për të bërë koalicion

Lajme

06/04/2026 22:35

Opinionisti Avni Arifi, tha se kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka dëshirë që ta ketë presidenten Vjosa Osmani në krye të Lidhjes Demokratike të Kosovës.

“Ai mendon ta eliminoj nga skena politike, ose me kthye në LDK më së shumti, Vjosa Osmani i konvenon me qenë kryetare e LDK, që në të ardhmen të bëjë koalicionin përseri të ardhmen me të, është lojë politike e tij” ka thënë Arifi, në Klankosova.

Ai gjithashtu ka thënë se njohja e Sudanit dhe Sirisë është meritë e Osmanit.

