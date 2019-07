Argjentina – Kili, pjesa e parë mbyllet në favorin e kombëtares së Leo Messit

Pas pjesës së parë, është kombëtarja e Argjentinës ajo që gëzon epërsinë e dy golave (2:0).

Golin e parë në këtë ndeshje e realizoi Sergio Aguero, pas asistimit të dhënë nga Lionel Messi, shkruan lajmi.net.

GOAL!!#Argentina 1-0 #Chile

Sergio Aguero scores the first goal for Argentina assisted by Messi with a through ball 🔥🔥#CopaAmerica #ARGvCHI#ARGCHI pic.twitter.com/Apejxa3qim

