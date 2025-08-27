Arbnor Muja drejt largimit nga Turqia – Anderlecht favorit për transferimin e tij

Arbnor Muja pritet të largohet nga Samsunspor pas një sezoni të vështirë në Superligën turke, ku nuk arriti të konsolidohej si titullar.

Mungesa e minutave në klub ka ndikuar edhe në humbjen e vendit të tij në Kombëtaren e Shqipërisë, transmeton lajmi.net

Sipas Nieuwsblad Sport, dy skuadra nga Belgjika janë vënë në garë për shërbimet e mesfushorit kosovar: Saint-Truidense VV (STVV) dhe gjiganti belg Anderlecht – me këtë të fundit që shihet si favorit absolut për të nënshkruar me Mujën.

Një rikthim në futbollin belg, ku Muja kishte lënë përshtypje pozitive me Antwerp-in, mund të jetë vendimtar për ringritjen e tij si në nivel klubor, ashtu edhe për një rikthim të mundshëm në listën e kuqezinjve të Shqipërisë./lajmi.net/

