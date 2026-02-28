Arabia Saudite dënon sulmet e Iranit kundër vendeve të Gjirit: Jemi në gatishmëri
Arabia Saudite ka dënuar “agresionin flagrant iranian” ndaj Bahrejnit, Katarit, Kuvajtit, Jordanisë dhe Emirateve të Bashkuara Arabe, të cilat janë përballur të gjitha me sulme hakmarrëse.
Në një deklaratë të postuar në mediat sociale, ajo tha: “Mbretëria pohon solidaritetin e saj të plotë dhe mbështetjen e palëkundur për vendet vëllazërore, si dhe gatishmërinë e saj për të vënë në dispozicion të tyre të gjitha kapacitetet e saj në mbështetje të çdo mase që ato mund të ndërmarrin”.
Ajo gjithashtu paralajmëron për pasojat e rënda që vijnë nga shkelja e vazhdueshme e sovranitetit të shteteve dhe parimeve të së drejtës ndërkombëtare.
Gazetarët në agjencinë e lajmeve AFP raportuan disa shpërthime në kryeqytetin saudit Riad këtë mëngjes, megjithëse zyrtarët nuk kanë komentuar për këtë.