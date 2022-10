Aplikimi në BE, ekspertët ia bëjnë me dije Kurtit: Është i pamundur Njohësit e procesit të integrimit, e konsiderojnë si të pamundur aplikimin e Kosovës për statusin e vendit të kandidatit për anëtarësim në Bashkim Evropian (BE), për shkak të mosnjohjes nga pesë vendet anëtare. Se sa janë gjasat që Kosova të pranohet si vend kandidat në BE, njohës e marrëdhënieve ndërkombëtare, shprehen skeptik, raporton Ekonomia Online.…