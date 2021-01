Ankohet mërgimtari nga Kosova që jeton në Belgjikë: KQZ më ka thirrur tre herë në telefon për verifikim

Pasi ka aplikuar për votim me postë më 16 janar dhe më 22 janar kishte marrë konfirmimin automatik se aplikacioni i është pranuar, ai është telefonuar.

“Telefonatën e parë e kam marrë një ditë më vonë, të shtunën paradite me ç’rast personi në lidhje i verifikoi të dhënat e mia. Po të njëjtën ditë, disa orë më vonë, prapë më marrin nga KQZ-ja për të njëjtën gjë, do të thotë verifikimin e shënimeve. Ju bëra me dije se tashmë kisha biseduar me zyrtarët e KQZ-së të cilët ma kanë konfirmuar se janë verifikuar shënimet e mia, për çfarë zyrtari i KQZ-së nuk e kishte idenë, por sidoqoftë prapë i dhashë të njëjtat të dhëna”, tregon Gorani.

Telefonatat si duket nuk kanë mjaftuar, pasi ai është kontaktuar përsëri.