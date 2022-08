Anita e pret Ramushin në shtëpi me këngën ” Kur më vjen burri nga stani” E diela për familjen Haradinaj, i dedikohet sportit. Ish kryeministri bashkë me bashkëshorten dhe fëmijët e praktikojnë shumë ngjitjen maleve, shkruan lajmi.net. Por, kur Anita nuk është bashkë me pjesën tjetër të familjes, ajo pret në shtëpi. Madje, Anita ka zbuluar edhe këngën me të cilën e pret ish kryeministrin. Anita e ka ndarë këngën…