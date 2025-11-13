Anglia fillon “bombardimin” e shpresave të Serbisë për kualifikim në Botërorin 2026 – Saka shënon gol të bukur
Sport
Në një ndeshje të vlefshme për fazën e grupeve të kualifikimeve për Botërorin 2026, Anglia kalon në avantazh ndaj Serbisë.
Në minutën e 28-të, Bukayo Saka shfrytëzoi një top që iu kthye pas një situate në zonë dhe e dërgoi në qoshen e poshtme të portës serbe, duke kaluar rezultatin në 1:0 për skuadrën e tij, transmeton lajmi.net.
Ndeshja vijon dhe Anglia kërkon të ruajë epërsinë për të marrë tre pikët e radhës në rrugën drejt Botërorit të vitit 2026./lajmi.net/
⚽️ GOAL | England 1-0 Serbia | Bukayo Saka
England is dominating the match, Bukayo Saka scores at 28′ ⚽️! 🔥#England #Serbia #ENGSER #Footballpic.twitter.com/7rtJ8zutVS
— goalpostX (@GoalpostX) November 13, 2025