Angela Martini pozon me plot stil në imazhet e fundit

Sapo ka publikuar disa fotografi të reja teksa shihet e veshur më shumë stil, shkruan lajmi.net.

“Unë vetëm kam nevojë për ju dhe disa perëndime dielli”, ka shkruar në mbishkrimin e postimit.

Angela shihet e veshur me një palë xhinse, bluzë të shkurtër me ngjyrë të bardhë dhe një xhaketë ngjyrë bezhë.

Bukuroshja e perfeksionoi dukjen e saj me një çantë me ngjyrë të kuqe dhe një palë take.

Këtyre fotografive të publikuara nga modelja, nuk iu munguan pëlqimet dhe komentet e shumta nga numri i madh i ndjekësve të saj./Lajmi.net/