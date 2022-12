Andi foli për të në “BBVK”, Jasmina i përgjigjet ashpër

Andi së fundi foli në “Big Brother VIP Kosova” për raportin e tij me Jasminën.

Ai tha se Jasmina ishte shumë posesive në shoqëri por edhe në lidhje, shkruan lajmi.net.

Madje ai u shpreh se pas ndarjes ajo u dobësua shumë.

“U dobësua pasi u ndamë, u bë keq. Unë jam shumë njeri i kuptueshëm po ajo dhe në shoqëri ua merrke frymën shoqeve të veta, lëre pastaj mua që më ka parë në një mënyrë tjetër. Posesive. Asnjë shoqe nuk e ka. Mua nuk mundesh të më bësh me zor që të të dua. Asgjë nuk shkon mezor, as respekti, as dashuria. Më vjen spontanisht, më vjen.”, tha ai.

View this post on Instagram A post shared by Big Brother VIP Kosova (@bigbrothervipkosova)

Pas kësaj deklarate ka reaguar edhe Jasmina në rrjete sociale.

Ajo ka publikuar në ‘Instastory’ disa komente nga ndjekësit në faqen zyrtare të “BBVK”.

“Fytyra t’kallxon që je bajat njeri”, “Jasmina është një yll, ti je një copë plehre, një person fake, shyqyr që e largoi Zoti nga ty o i shpifur”, “Fake je ti, në Përputhen për vëmendje bëje si i dashuruar me Jasminën e jashtë ishe i lidhur me atë këngëtare”, thuhet mes të tjerash në komente të cilave Jasmina iu ka bërë dhe like./Lajmi.net/