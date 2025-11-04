Ancelotti nuk e fton Neymarin te Brazili
Pas disa javësh mungesë për shkak të një dëmtimi muskulor, Neymar u rikthye fundjavën e kaluar në fushë me fanellën e Santos, por rikthimi i tij në Kombëtaren braziliane do të duhet të presë edhe pak.
Trajneri i Brazilit, Carlo Ancelotti, ka publikuar listën e lojtarëve për miqësoret e këtij muaji, ku “Seleção” do të zhvillojë dy ndeshje në Evropë, më 15 nëntor ndaj Senegalit në Angli dhe më 18 nëntor ndaj Tunizisë në Francë.
Në këtë listë mungon emri i Neymarit, duke shtyrë sërish rikthimin e tij në fanellën e Brazilit. Ancelotti e justifikoi vendimin me gjendjen fizike të lojtarit, duke theksuar: “Nuk kam folur sërish me Neymarin. Do të shohim kur të jetë gati për t’u rikthyer. Dua që ai të jetë 100% para se të bashkohet me ekipin.”
Ylli i Santos kishte pësuar një dëmtim në kofshën e djathtë në mes të shtatorit, që e mbajti jashtë për shtatë ndeshje. Ai u rikthye në fundjavë në ndeshjen ndaj Fortalezës, duke luajtur për 23 minuta, por duket se stafi teknik nuk dëshiron të rrezikojë.
Në mungesë të tij, Ancelotti ka zgjedhur të besojë tek brezi i ri i talenteve brazilianë, me emra si Vinicius Jr, Rodrygo, Richarlison, Matheus Cunha dhe João Pedro, ndërsa përfshihen gjithashtu edhe Estêvão i Chelseat, Luiz Henrique i Zenit dhe Vitor Roque, që po shkëlqen me Palmeiras.
Trajneri italian shtoi se lista për Botërorin 2026 është tashmë “thuajse e përfunduar”: “Kemi 17 ose 18 lojtarë të sigurt në formacion. Në mars do të kemi një tjetër test të rëndësishëm dhe ajo listë do t’i ngjajë shumë asaj përfundimtare.”
Lista e Brazilit për ndeshjet e nëntorit
Portierë: Bento, Ederson, Hugo Souza
Mbrojtës: Alex Sandro, Caio Henrique, Danilo, Éder Militão, Fabricio Bruno, Gabriel Magalhães, Luciano Juba, Marquinhos, Paulo Henrique, Wesley
Mesfushorë: Andrey Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho, Lucas Paquetá
Sulmues: Estêvão, João Pedro, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Richarlison, Rodrygo, Vinicius Jr, Vitor Roque /TCH/