Ancelotti: Cilësia është përkeqësuar, futbolli duhet të ndryshojë shpejt

Real Madridi ishte një nga klubet që nxiti propozimet për të krijuar një ligë të mbyllur me skuadrat më të mëdha në Evropë të përfshira, me presidentin Florentino Perez që pohoi se nevojitet një operacion i madh për mënyrën se si zhvillohet loja.

Edhe përballë kundërshtimit të konsiderueshëm, Ancelotti ka tërhequr linjën dhe ka rënë dakord me shefin e tij.

Ai tha për Il Corriere dello Sport: “Futbolli duhet të ndryshojë shpejt. Para së gjithash, na duhen më pak lojëra, cilësia është përkeqësuar, lojtarët janë të rraskapitur. Dikush refuzon të luajë me kombëtaret e tyre.

“Ka shumë lëndime dhe ndeshje që përfundojnë 10-0, është koha ta ndalojmë.

“Na duhen dy dritare për ekipet kombëtare, kam folur për këtë me Arsene Wenger disa kohë më parë.

“Jam i sigurt se lojtarët do të ishin të hapur për të ulur pagat e tyre me më pak ndeshje dhe trajnerët do të bënin të njëjtën gjë. Nuk jemi në gjendje të punojmë dhe të lëmë gjurmë’.