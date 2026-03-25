Analisti kroat demanton pretendimet e Vuçiqit: Armatosja e Serbisë nuk çon në asgjë të mirë
Marrëveshja ushtarake Kosovë-Shqipëri-Kroaci nuk paraqet rrezik për Serbinë, ndërkohë armatosja e kësaj të fundit nuk çon në asgjë të mirë. Kështu dekaloi analisti boshnjak i politikës së jashtme, Denis Avdagiq.
Serbia po armatoset gjithashtu me raketa hipersonike nga Kina nën maskën e sulmeve joekzistente, ndërsa Aleksandar Vuçiq po rrit tensionet duke thënë se një “aleancë ushtarake” e Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë po shfaqet nga askund, ndërsa kryeministri kroat Andrej Plenkoviq po u dërgon një paralajmërim partnerëve të saj të NATO-s.
Avdagiq flet për të gjitha këto, si dhe nëse ekziston një kërcënim përshkallëzimi në Ballkan.
“Nëse Serbia beson se ekziston një kërcënim për sovranitetin e saj, atëherë duhet të ketë një lloj debati parlamentar, shoqëror etj. Ky nuk ekziston për momentin. Ajo që ata e kanë përcaktuar si kërcënim është marrëveshja ushtarake për bashkëpunim midis Kroacisë dhe Shqipërisë dhe Kosovës. Megjithatë, nuk është siç e paraqesin ata – një aleancë ushtarake. Asnjë pjesë e asaj marrëveshjeje nuk është e drejtuar kundër Serbisë. Nuk është e dukshme askund, gjithçka është në dispozicion të publikut dhe kushdo, si në Serbi ashtu edhe jashtë Serbisë, mund të shohë se nuk është një kërcënim për vetë Serbinë”, ka thënë Avdagiq për portalin Radiosarajevo.ba.
Siç ka thënë ai, Serbia ka qenë duke kaluar nëpër një proces të armatimit për një kohë të gjatë.
“Bashkëpunimi me Kinën, ndërkohë që ishte i mundur edhe me Rusinë dhe Bjellorusinë, është vendimi i tyre sovran. Megjithatë, ajo që është e rëndësishme kur vihet vija ndarëse është – a është Serbia e kërcënuar? Nuk është! A janë njerëzit që identifikohen si serbë të kërcënuar diku në rajon? Ata nuk janë. As në Kosovë. Në fakt, e vetmja gjë që ndodhi në Kosovë ishte se një akt praktikisht terrorist u krye nga njerëz që identifikohen si serbë. Pra, ky është thelbi i gjithë historisë.”
Sa i përket deklaratave të Vuçiqit në lidhje me kërcënimet ndaj Serbisë dhe mbrojtjes, ai shpjegon se komunikimi dhe verbalizimi i tij janë transparentë.
“Është e qartë për të gjithë se kjo nuk ka absolutisht asnjë kuptim. Pra, ndërsa ata kanë të drejtën sovrane për t’u armatosur brenda kuadrit të marrëveshjeve rajonale që ekzistojnë, ekzistojnë kufizime rajonale, veçanërisht në kontekstin e Serbisë, Kroacisë dhe Bosnjës dhe Hercegovinës. Ata nuk i kanë tejkaluar ato në këtë pikë. Ata kanë blerë disa armë që janë ofensive. Pra, ato nuk shërbejnë për një qëllim mbrojtës”, ka thënë ai.