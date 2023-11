Amir Rrahmani bëhet me trajner të ri te Napoli

Napoli ka emëruar trajnerin e ri të skuadrës, pas shkarkimit të Rudi Garcias në pozitën e shefit të shtabit teknik.

Walter Mazzarri është rikthyer pas një kohe në pozitën e kryetrajnerit të skuadrës kampione në fuqi të Serie A, shkruan lajmi.net.

Zyrtarizimin e ka bërë Napoli me anë të faqes zyrtare në rrjetet sociale.

Walter Mazzarri is the new coach of Napoli.

