Ambasadori Kapiti publikon fotografi të ushtarëve të FSK-së në Britani: Ndihemi krenarë që ushtarët tanë po trajnojnë ukrainasit

“Ndihemi jashtëzakonisht krenarë që kemi vizituar ushtarët tanë, të Kosovës, pjesë e INTERFLEX, duke trajnuar ushtarë ukrainas në Mbretëri të Bashkuar. Përkushtimi dhe angazhimi i tyre për të mbështetur aleatët tanë është vërtet i lavdërueshëm…”, ka shkruar Kapiti.

Feeling incredibly proud to have visited our soldiers 🇽🇰 part of INTERFLEX, training Ukrainian 🇺🇦 soldiers in the UK. Their dedication and commitment to supporting our allies is truly commendable. 🇽🇰 🇬🇧 🇺🇦 pic.twitter.com/27yPLmd9DJ

— Ilir Kapiti (@IlirKapiti) April 19, 2024