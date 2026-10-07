Ambasadori gjerman uron Presidenten e re: Pres me padurim të punojmë për agjendën evropiane të Kosovës
Ambasadori gjerman në Kosovë, Rainer Rudolph, i ka shkruar letër presidentes së Kosovës, Justina Shiroka-Pula me rastin e zgjedhjes së saj në krye të shtetit. Rudolph ka thënë se dy shtetet gëzojnë partneritet të fortë dhe bashkëpunimi mes dy vendeve ka luajtur rol kyç për stabilitetin e rajonit, raporton lajmi.net “Gjermania dhe Kosova gëzojnë një…
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Ambasadori gjerman në Kosovë, Rainer Rudolph, i ka shkruar letër presidentes së Kosovës, Justina Shiroka-Pula me rastin e zgjedhjes së saj në krye të shtetit.
Rudolph ka thënë se dy shtetet gëzojnë partneritet të fortë dhe bashkëpunimi mes dy vendeve ka luajtur rol kyç për stabilitetin e rajonit, raporton lajmi.net
“Gjermania dhe Kosova gëzojnë një partneritet të fortë dhe afatgjatë. Ky bashkëpunim i ngushtë ka luajtur një rol kyç në nxitjen e stabilitetit dhe zhvillimit në rajon. Pres me padurim të punoj me ju për të çuar përpara agjendën evropiane të Kosovës.”, ka shkruar diplomati gjerman./Lajmi.net/