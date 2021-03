“Urime për Albin Kurtin dhe kabinetin e tij për zgjedhjet e suksesshme për kryeministër dhe për Qeverinë e Kosovës”, ka shkruar Rohde në rrjetin social Twitter.

Congratulations to@albinkurtiand his Cabinet on the successful election as Prime Minister and Government of the Republic of#Kosovo! 🇩🇪🇪🇺🇽🇰pic.twitter.com/swHIhZHSts

— Ambassador Jörn Rohde (@GermanAmbKOS)March 22, 2021