Ambasadorët e QUINT-it i shkojnë në zyre Kurtit dy ditë para takimit me Vuçiqin Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, përpara takimit me presidentin e Serbisë, Aleksander Vuçiq, ka pritur sot në zyre shefin e BE-së në Kosovë si dhe ambasadorët e vendeve të QUINT-it. Këtë e ka bërë të ditur zyra e kryeministrit me anë të një komunikate për media, shkruan lajmi.net. “Në prag të takimeve në Bruksel, Kryeministri…