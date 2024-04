Ambasada e SHBA-ve tregon numrat në rast të dhunës me bazë gjinore

Tutje ambasada ka thënë se dhuna me bazë gjinore është një krim i dënueshëm – i dënueshëm nga ligji në fuqi.

“Kosova ka një ligj gjithëpërfshirës për parandalimin dhe mbrojtjen nga të gjitha format e dhunës në familje. Dhuna me bazë gjinore është një krim i dënueshëm – i dënueshëm nga ligji në fuqi. Raportoni në: 0800 11 112 ose 192”, ka shkruar ambasada.

Kosovo has a comprehensive law on prevention and protection from all forms of domestic violence. Gender based violence is a crime, punishable by the law in force. Report it: 0800 11 112 or 192 https://t.co/1lYr39reis

— U.S. Embassy Pristina (@USEmbPristina) April 19, 2024