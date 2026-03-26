Ambasada e SHBA-së thekson rëndësinë e qeverisjes gjithëpërfshirëse në Kosovë gjatë takimit me ministrin Rashiq

26/03/2026 15:25

E Ngarkuara me Punë në Ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Anu Prattipati, është takuar me ministrin për Komunitete dhe Kthim, Nenad Rashiq, ku kanë diskutuar për rëndësinë e qeverisjes efektive dhe gjithëpërfshirëse në Kosovë.

Sipas njoftimit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë, gjatë takimit është theksuar nevoja që institucionet e Kosovës të punojnë në mënyrë të barabartë dhe në shërbim të të gjitha komuniteteve që jetojnë në vend.

Po ashtu, Prattipati dhe Rashiq kanë biseduar edhe për mundësitë e thellimit të bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe partnerëve ndërkombëtarë.

“E ngarkuara me Punë, Anu Prattipati u takua me Ministrin e Komuniteteve dhe Kthimit Nenad Rashiq për të nënvizuar rëndësinë e qeverisjes efektive që i shërben të gjitha komuniteteve në Kosovë dhe për të shqyrtuar mundësitë për të forcuar bashkëpunimin”, thuhet në njoftim./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

March 26, 2026

Izraeli dhe SHBA-ja i heqin nga lista e eliminimit ministrin e...

March 26, 2026

Elkos Group me dy çmime të rëndësishme nga Midea Grou

March 26, 2026

“Si e deshti lirinë, ashtu shkoi për liri”, rrëfimi prekës i...

March 26, 2026

AKB: Propozimet për heqjen e TVSH-së dhe akcizës, të papërgjegjshme dhe...

March 26, 2026

Mohammad Baqer Qalibaf – njeriu me të cilin SHBA-ja mund të...

March 26, 2026

Izraeli thotë se e ka vrarë shefin e marinës iraniane që...

Ademi: Sonte kryeqyteti i Sllovakisë frymon shqip

Izraeli dhe SHBA-ja i heqin nga lista e...

Elkos Group me dy çmime të rëndësishme nga Midea Grou

“Si e deshti lirinë, ashtu shkoi për liri”,...