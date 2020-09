Amanda Holden si Sharon Stone, tregon më shumë se që duhet duke kryqëzuar këmbët

Amanda Holden solli pjesën e Sharon Stone, ndërsa kryeqëzoi këmbët kur ishte e ulur në karrige, shkruan lajmi.net.

Prezantuesja, 49 vjeçe, gati u dha 1.5 milionë ndjekësve të saj një vështrim të vëmendshëm në një lëvizje që të kujtonte skenën ikonike nga filmi “Basic Instict”, i viteve të ’90-ta.

Në bumerang në Instagram, Amanda shihet e ulur në një karrige e veshur me një fustan të gjelbër me leopard me këmbët e kryqëzuara.

Ndërsa lëvizte këmbët, ajo shfaqi skenën e ngjashme sikurse Sharon Stone, kur merret në pyetje në dhomën e mbushur me burra.

Tifozët bënë shaka se gati se panë gjithçka, me një duke thënë: “Kjo është një telefonatë e afërt”.

Një tjetër shtoi: “Edhe më seksi se kur e bëri Sharon Stone”. Kurse, komentuesi tjetër i shkroi “Ju dukeni mahnitëse…”.

Ish-aktorja e famshme kishte veshur një fustan të shkurtër gjatë shfaqjes “Britain’s Got Talent”, ku është pjesë e jurisë. /Lajmi.net/