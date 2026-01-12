Alvaro Arbeloa është trajneri i ri i Real Madrid
Real Madrid ka konfirmuar se Alvaro Arbeloa është emëruar trajner i ekipit të parë.
Kjo pasi skuadra nga Madrid është ndarë me trajnerin Xabi Alonso, pas humbjes 3-2 ndaj Barcelonës në finalen e Superkupës.
Arbeloa, i cili ishte trajner i Castilla që nga qershori i vitit 2025, ka kaluar gjithë karrierën e tij si trajner brenda akademisë së Real Madridit. Ai ka udhëhequr skuadrat e moshave, duke përfshirë Infantil A (kampion i Ligës 2020-2021), Cadete A (2021-2022) dhe Juvenil A (2022-2025), ku kishte fituar tripletën në sezonin 2022-2023 (Liga, Kupa e Mbretit dhe Kupa e Kampionëve) dhe Ligën në 2024-2025.
Si lojtar, Arbeloa ka luajtur për Real Madridin nga viti 2009 deri në 2016, duke marrë pjesë në 238 ndeshje zyrtare dhe fituar 8 tituj, përfshirë 2 Kupa të Europës, 1 Botëror për Klube, 1 Superkupë Europe, 1 Ligë, 2 Kupa të Mbretit dhe 1 Superkupë të Spanjës.
Me përfaqësuesen e Spanjës, Arbeloa e ka fituar Botërorin e 2010 në Afrikën e Jugut dhe dy Eurokupa (2008 dhe 2012), duke u paraqitur 56 herë me kombëtaren.