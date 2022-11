Allegri mbetet te Juventus, përkundër largimit të bordit të drejtorëve Massimiliano Allegri nuk e ka të ardhmen e rrezikuar, së paku për tani, edhe pas largimit të bordit. Mbrëmë, bordi i drejtorëve të Juventus, në krye me Andrea Agnelli, presidentin e klubit, dhanë dorëheqje. Sipas raportimeve nga mediat italiane, por edhe nga faqja zyrtare e Juventus, Maxi Allegri nuk do të largohet bashkë me ta,…