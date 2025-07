Ali Dula do të jetë kandidati i VV-së për kryetar të Komunës në Rahovec Lëvizja Vetëvendosje njofton se sot u zyrtarizua kandidatura e Ali Dulës për kryetar të Rahovecit nga kjo parti. Sipas kësaj partie, “me qeverisjen e Lëvizjes VETËVENDOSJE! në nivel qendror, dhe me Ali Dulën në krye të komunës, Rahoveci do të ketë një bashkëpunim efektiv, që sjell investime, progres dhe zhvillim”. “Ftojmë të gjithë qytetarët e…