Aleatët e NATO-s refuzojnë të bashkohen me bllokadën e Trumpit në Ngushticën e Hormuzit

13/04/2026 17:10

Aleatët e NATO-s thanë të hënën se nuk do të përfshihen në planin e Presidentit të SHBA-së Donald Trump për të bllokuar Ngushticën e Hormuzit , duke propozuar në vend të kësaj të ndërhyjnë vetëm pasi të përfundojnë luftimet.

Trump tha se ushtria amerikane do të bashkëpunojë me vendet e tjera për të bllokuar të gjithë trafikun detar në rrugët ujore, pasi bisedimet e fundjavës dështuan të arrinin një marrëveshje për t’i dhënë fund konfliktit gjashtë-javor me Iranin, shkruan Reuters.

Ushtria amerikane më vonë specifikoi se bllokada, që duhej të fillonte në orën 14:00 GMT të hënën, do të zbatohej vetëm për anijet që shkojnë në ose nga portet iraniane.

