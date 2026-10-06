Aleanca mban takim me kryetarët e degëve, shqyrtohen çështjet organizative dhe strukturore të partisë

Aleanca ka mbajtur takimin e rregullt me kryetarët e degëve. Në këtë mbledhje janë shqyrtuar çështjet organizative dhe strukturore të partisë. “Gjatë takimit u vlerësua se Aleanca është më e konsoliduar se kurrë dhe se strukturat e saj vazhdojnë të jenë të angazhuara në funksion të forcimit të organizimit në terren. Kryetari i Aleancës, Ardian…

Lajme

06/10/2026 20:49

Aleanca ka mbajtur takimin e rregullt me kryetarët e degëve.

Në këtë mbledhje janë shqyrtuar çështjet organizative dhe strukturore të partisë.

“Gjatë takimit u vlerësua se Aleanca është më e konsoliduar se kurrë dhe se strukturat e saj vazhdojnë të jenë të angazhuara në funksion të forcimit të organizimit në terren. Kryetari i Aleancës, Ardian Gjini, falënderoi kryetarët e degëve për angazhimin dhe punën e tyre, duke kërkuar që edhe më tej të vazhdohet me të njëjtin seriozitet, pastërti në punë dhe sinqeritet ndaj qytetarëve”, ka njoftuar Aleanca. /Lajmi.net/

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