Aleanca mban takim me kryetarët e degëve, shqyrtohen çështjet organizative dhe strukturore të partisë
Aleanca ka mbajtur takimin e rregullt me kryetarët e degëve. Në këtë mbledhje janë shqyrtuar çështjet organizative dhe strukturore të partisë. “Gjatë takimit u vlerësua se Aleanca është më e konsoliduar se kurrë dhe se strukturat e saj vazhdojnë të jenë të angazhuara në funksion të forcimit të organizimit në terren. Kryetari i Aleancës, Ardian…
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Aleanca ka mbajtur takimin e rregullt me kryetarët e degëve.
Në këtë mbledhje janë shqyrtuar çështjet organizative dhe strukturore të partisë.
“Gjatë takimit u vlerësua se Aleanca është më e konsoliduar se kurrë dhe se strukturat e saj vazhdojnë të jenë të angazhuara në funksion të forcimit të organizimit në terren. Kryetari i Aleancës, Ardian Gjini, falënderoi kryetarët e degëve për angazhimin dhe punën e tyre, duke kërkuar që edhe më tej të vazhdohet me të njëjtin seriozitet, pastërti në punë dhe sinqeritet ndaj qytetarëve”, ka njoftuar Aleanca. /Lajmi.net/
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