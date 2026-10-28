Aleanca kërkon dorëheqjen e Gërvallës dhe Sveçlës pas rastit të Arlinda Zekajt

Aleanca ka kërkuar dorëheqjen e ministres së Drejtësisë, Donika Gërvalla, dhe ministrit të Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, duke i konsideruar përgjegjës politikë për dështimin e Strategjisë Kombëtare për Mbrojtje nga Dhuna në Familje dhe Dhuna ndaj Grave, si dhe për mënyrën e menaxhimit të rastit të Arlinda Zekajt. Në një reagim publik, partia ka…

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28/10/2026 18:46

Aleanca ka kërkuar dorëheqjen e ministres Drejtësisë, Donika Gërvalla, dhe ministrit Punëve Brendshme, Xhelal Sveçla, duke i konsideruar përgjegjës politikë për dështimin e Strategjisë Kombëtare për Mbrojtje nga Dhuna Familje dhe Dhuna ndaj Grave, si dhe për mënyrën e menaxhimit rastit Arlinda Zekajt.

një reagim publik, partia ka shprehur mbështetje për kërkesën e grave Kosovës për largimin e ministres Gërvalla, ndërsa ka kërkuar edhe Sveçla japë dorëheqje, për shkak asaj e cilëson si menaxhim fatal rastit, transmeton lajmi.net.

Sipas Aleancës, dështimet parandalimin dhe trajtimin e dhunës familje nuk mund trajtohen vetëm si përgjegjësi e zyrtarëve policisë apo prokurorisë, por duhet adresohen edhe nivelin lartë politik.

Partia ka kërkuar rishikimin dhe ndryshimin urgjent e plotë Strategjisë Kombëtare për Mbrojtje nga Dhuna Familje dhe Dhuna ndaj Grave, duke vlerësuar se përgjegjësia institucionale duhet përfshijë edhe drejtuesit e institucioneve përkatëse.

“Është e papranueshme shkarkohen vetëm vartësit, ndërsa përgjegjësit politikë vazhdojnë bëjnë sehir, duke mbrojtur një strategji ka dështuar”, thuhet reagimin e Aleancës.

përfundim, Aleanca ka theksuar se përgjegjësia për dështimet institucionale duhet nisë nga nivelet larta drejtuese dhe se gjithë personat përgjegjës duhet japin llogari për veprimet dhe mosveprimet e tyre./lajmi.net/

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