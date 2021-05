Alban Ramosaj vjen në Kënga Magjike me “Thikat E Mia”

Alban Ramosaj ndonëse jo shumë aktiv me këngë të reja, është një ndër këngëtarët e dashur të publikut shqiptar, shkruan lajmi.net.

Ai para disa ditësh lajmëroi se është në përfundim të një projekti të ri muzikore por pa dhënë detaje më shumë.

Sot ai ka publikuar në Instagram se ai po vjen në Këngën Magjike me një këngë për të cilën ka punuar me me ‘gjak, djersë dhe lot’.

“Gjak, Djersë dhe lot në këtë këngë. “Thikat E Mia”, shkroi Albani në mbishkrimin e disa fotografive të cilat i ka publikuar në Instagram./Lajmi.net/