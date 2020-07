Alarmon infektologu Ramadani: Në Kosovë janë mbi 200 mijë të infektuar nga COVID-19

Por, dikush po thotë se numri i të infektuarve në Kosovë është shumë më i madh se nga ajo që po pasqyrohet nga IKSHPK’ja.

Mjeku infektolog, Hamdi Ramadani thotë se në Kosovë ka mbi 200 mijë të infektuar nga COVID-19 dhe për ta zbuluar totalisht përhapjen e virusit duhet nisja e testeve seriologjike që deri tani në Kosovë nuk ka nisur të kryhet ende.

“Në Kosovë ende nuk ka nisur testimi seriologjik. Ka të dhëna se në Kosovë ka mbi 200 mijë të infektuar, ne nuk mund t’i dimë këto të dhëna seriologjik”, përfundoi Ramadani.

Ramadani thotë se Kosova ka ardhur në një situatë e tillë kryesisht për shkak të mungesës së koordinimit mes spitaleve.

“Numri i vdekjeve është rrëqethëse. Nuk ka një koordinim mes rajoneve, pasi në Kosovë ka spitale rajonale. Është bërë një gabim dhe të gjitha rastet janë dërguar në Klinikën infektive në Prishtinë’, tha Ramadani.

“Do të ishte krejtësisht ndryshe nëse do të bëhej një ndarje dhe rastet të mos dërgoheshin të gjitha në Prishtinë. Nëse do të vazhdohet në këtë drejtim, situata do të jetë shumë e rëndë dhe serioze”, tha mjeku, shkruan GazetaMetro.