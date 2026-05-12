Al Nassrit e Ronaldos i ndalet festa në sekondat e fundit
Al Nassr dhe Cristiano Ronaldo ishin pranë triumfit dhe titullit të Saudi Pro League në javën e 33-të, por Al Hilal shmangu një përfundim vendimtar pas barazimit 1-1, rezultat që e mban ende të hapur garën për kampionatin. Me këtë rezultat, Al Hilal mbetet në vendin e dytë me 78 pikë, ndërsa Al Nassr shkon…
Sport
Al Nassr dhe Cristiano Ronaldo ishin pranë triumfit dhe titullit të Saudi Pro League në javën e 33-të, por Al Hilal shmangu një përfundim vendimtar pas barazimit 1-1, rezultat që e mban ende të hapur garën për kampionatin.
Me këtë rezultat, Al Hilal mbetet në vendin e dytë me 78 pikë, ndërsa Al Nassr shkon në 83 pikë pas barazimit.
Në këtë fazë të sezonit, Al Nassr ka ende një ndeshje për të zhvilluar, ndërsa Al Hilal ka dy takime të mbetura. Diferenca aktuale prej 5 pikësh i mban të dy skuadrat matematikisht në garë për titullin, varësisht rezultateve finale.
Sezoni i Saudi Pro League përbëhet nga 34 ndeshje, gjatë të cilit Cristiano Ronaldo ka shënuar golin e tij të 100-të në kampionat me Al Nassr.
Skuadra tani ka vetëm edhe një ndeshje për ta përmbyllur sezonin, përballjen kundër Damac të enjten, më 21 maj. Me fitore aty, Al Nassr bëhet kampion i Arabisë Saudite.
Al Nassr mbetet në një pozitë ku ndeshja e fundit është vendimtare, pasi ende kontrollon një pjesë të fatit të titullit, në varësi të rezultatit të vet dhe ndeshjeve të mbetura të Al Hilal.
Pas barazimit ndaj Al Nassr, Al Hilal vazhdon sezonin me 78 pikë pas 32 ndeshjeve të zhvilluara.
Ata mbeten në vendin e dytë, por kanë ende dy ndeshje për të luajtur, duke mbajtur gjallë shpresat për titull.
Ndeshjet e mbetura të Al Hilal:
Al Hilal vs Neom Sports Club — e shtunë, 16 maj
Al Hilal vs Al Feiha — e enjte, 21 maj
Me gjashtë pikë ende në lojë, Al Hilal mbetet matematikisht në garë për titullin, në varësi të rezultateve përfundimtare.
Barazimi në këtë ndeshje ndryshon situatën në krye të tabelës, me diferencën mes dy pretendentëve për titull që mbetet e ngushtë para javëve finale të sezonit.