Perez tregon se a e pëlqen Lamine Yamalin dhe a mund të transferohet në Real Madrid në të ardhmen?

Florentio Perez, presidenti i Real Madridit është paraqitur në një intervistë në mediat spanjolle. Ai ka folur edhe për yjet e Barcelonës, në veçanti për Lamine Yamalin. Perez tha se i pëlqen lojtari i klubit spanjoll, por që nuk mund të bëjë ndonjë transferim të tij. “Po normal, më pëlqen shumë ai. Por, ta transferojë…

Sport

13/05/2026 22:35

“Po normal, më pëlqen shumë ai. Por, ta transferojë atë? (Qesh). Lidhja jonë me Barcelonën është e prishur”, u shpreh Perez

Kujtojmë që kohët e fundit, Perez njoftoi për zgjedhje të reja presidenciale te skuadra e Real Madridit.

