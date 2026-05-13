Perez tregon se a e pëlqen Lamine Yamalin dhe a mund të transferohet në Real Madrid në të ardhmen?
Florentio Perez, presidenti i Real Madridit është paraqitur në një intervistë në mediat spanjolle. Ai ka folur edhe për yjet e Barcelonës, në veçanti për Lamine Yamalin. Perez tha se i pëlqen lojtari i klubit spanjoll, por që nuk mund të bëjë ndonjë transferim të tij. “Po normal, më pëlqen shumë ai. Por, ta transferojë…
Sport
Florentio Perez, presidenti i Real Madridit është paraqitur në një intervistë në mediat spanjolle.
Ai ka folur edhe për yjet e Barcelonës, në veçanti për Lamine Yamalin.
Perez tha se i pëlqen lojtari i klubit spanjoll, por që nuk mund të bëjë ndonjë transferim të tij.
“Po normal, më pëlqen shumë ai. Por, ta transferojë atë? (Qesh). Lidhja jonë me Barcelonën është e prishur”, u shpreh Perez
Kujtojmë që kohët e fundit, Perez njoftoi për zgjedhje të reja presidenciale te skuadra e Real Madridit.