Aktori i njohur Mr. Bean ndryshon krejtësisht në pamje

Rowan Atkinson mund ta njohim shumë pak me emër, por nëse themi “Mr Bean” askush nuk mund të harrojë personazhin më komik të kohërave.

Së fundmi, “Mr Bean” është shfaqur mjaft ndryshe nga sa jemi mësuar ta shohim. Për shkak edhe të xhirimeve të serialit më të ri në Netflix “Man Vs Bee”, ku Atkinson merr pjesë, ka ndryshuar lukun e tij.

“Mr Bean” shfaqet me flokë të gjatë e të thinjur, i veshur me një këmishë të kuqe me kuadrata.

Seriali në të cilin po xhiron “Mr Bean” ka në total 10 episode dhe është fryt i një bashkëpunimi mes Roëan dhe Ëill Davies.

Më herët, Atkinson akuzoi serialin e famshëm “Friends” se i kishin vjedhur një skenë me gjelin e detit, e cila u luajt nga “Bean” më 1992 dhe nga ”Friends” në vitin 1997.

“Nuk mund të vidhen shakatë. Ato duhet të frymëzojnë, por jo të vidhen”, u shpreh Atkinson.