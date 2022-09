Aksioni ndaj Muratit, Nushi i PSD-së kërcënohet në rrjetet sociale Aktivisti i PSD’së, Nol Nush ka marrë kërcënime nga një qytetar, pas sulmit me miell që ia bën ministrit të Financave, Hekuran Murati. “ Masi sjam qillu unë qaty se dhamt njo ka njo ti kisha thy more rrugaq se juve Serbia asht ka ju pagun me ba trazira në Kosovë”, thuhej në mesazhin e…