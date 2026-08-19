Aksidentohen dy mjete lundruese në Koman, turistët barten me helikopter drejt spitalit të Shkodrës e Tiranës

Pesë turistë kanë mbetur të lënduar pas aksidentimit të dy mjeteve lundruese në liqenin e Komanit. Top Channel raporton se katër prej tyre janë transportuar me helikopter drejt spitalit të Shkodrës dhe njëri drejt Tiranës. Paraprakisht, gjendja e tyre shëndetësore paraqitet jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë si shkak për aksidentin dyshohet shpejtësia e lartë e…

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19/08/2026 17:57

Pesë turistë kanë mbetur të lënduar pas aksidentimit të dy mjeteve lundruese në liqenin e Komanit.

Top Channel raporton se katër prej tyre janë transportuar me helikopter drejt spitalit të Shkodrës dhe njëri drejt Tiranës.

Paraprakisht, gjendja e tyre shëndetësore paraqitet jashtë rrezikut për jetën.

Ndërkohë si shkak për aksidentin dyshohet shpejtësia e lartë e mjeteve lundruese në një kthesë me fushëpamje të kufizuar./TCh/

*Fotografia në lajm ilustruese

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