Deri në 60 minuta pritje në dalje nga Kosova, Merdarja pika më e ngarkuar kufitare
Pritjet në dalje nga Kosova kanë arritur deri në 60 minuta në pikën kufitare në Merdarë, ku kolona raportohet të jetë deri në 0 metra. Ndërkohë, te Dheu i Bardhë, pritjet janë 10 minuta në hyrje dhe 20 minuta në dalje, me kolonë prej rreth 150 metrash në dalje. Në Jarinjë pritjet janë 10–15 minuta…
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Pritjet në dalje nga Kosova kanë arritur deri në 60 minuta në pikën kufitare në Merdarë, ku kolona raportohet të jetë deri në 0 metra.
Ndërkohë, te Dheu i Bardhë, pritjet janë 10 minuta në hyrje dhe 20 minuta në dalje, me kolonë prej rreth 150 metrash në dalje.
Në Jarinjë pritjet janë 10–15 minuta në hyrje dhe dalje, ndërsa në pikat e tjera kufitare pritjet janë kryesisht nga 2 deri në 5 minuta.