Aksidenti i djeshëm me fatalitet në Podujevë u shkaktua nga një shofer i mitur

Një aksident trafiku me fatalitet ka ndodhur dje në fshatin Shajkovc të Podujevës.

Rasti ka ndodhur rreth orës 12:17 të ditës së djeshme, ku në një aksident trafiku, një veturë me targa vendore me drejtues të dyshuarin mashkull kosovar (i mitur) ka goditur këmbësorin, viktimën mashkull kosovar.

Sipas raportit 24-orësh të policisë, si pasojë e aksidentit viktima ka pësuar lëndime të rënda trupore dhe është dërguar në QKUK, ku rreth orës 16:20 ka ndërruar jetë, transmeton lajmi.net.

Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion, ndërsa ndaj të dyshuarit për shkaktimin e aksidentit, pas intervistimit i është caktuar masa e ndalimit për 48 orë.

