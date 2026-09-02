Aksident në Tomoc të Istogut, tre persona të lënduar

Tre persona kanë pësuar lëndime trupore si pasojë e një aksidenti trafiku që ka ndodhur në fshatin Tomoc të Istogut. Zëdhënësi i Policisë së Kosovës për Rajonin e Pejës, Driton Rugova, ka konfirmuar se aksidenti ka ndodhur rreth orës 13:30. “Policia është njoftuar për një aksident trafiku i cili ka ndodhur në fshatin Tomoc- Istog,…

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02/09/2026 17:51

Tre persona kanë pësuar lëndime trupore si pasojë e një aksidenti trafiku që ka ndodhur në fshatin Tomoc të Istogut.

Zëdhënësi i Policisë së Kosovës për Rajonin e Pejës, Driton Rugova, ka konfirmuar se aksidenti ka ndodhur rreth orës 13:30.

“Policia është njoftuar për një aksident trafiku i cili ka ndodhur në fshatin Tomoc- Istog, në këtë aksident ishin të involvuara 2 vetura dhe si pasojë e aksidentit 3 persona kanë pësuar lendime trupore, të njejtit janë dërguar në spitalin rajonal në Pejë, për tretman mjekësor,” ka thënë Rugova.

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